ہم تو بس پیشی بھگتانے آئے ہیں

میں نے بہت دن سے کچھ نہیں لکھا۔ میں بہت دن سے اپنی خاموشی کو ’دل سے برا جانو‘ کے ترازو پر پرکھ رہی ہوں کہ شاید یہی درجہ مجھے بچا لے۔سوچا کہ میری تو کوئی غلطی نہیں۔پر سچ تو یہ ہے کہ ہم سب قصور وار ہیں؛ میں بھی اور آپ بھی۔ ہم نے اپنے حواس کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کو بھی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ جب چاہیں بے حسی اوڑھ لیں اور کچھ عرصہ کے لیے چپ سادھے رکھیں۔ ہم نے پچھلے چند برسوں میں کیا نہیں دیکھا اور خاموش رہے۔ آپ تو اعتراف کریں گے کہ نہیں، مگر میں اعتراف کرتی ہو ں۔ ہم اپنی کھوکھلی وابستگیوں میں اپنے آدرش اور اقدار بھول چکے ہیں۔ اگلی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچا۔ میں نے کل ایک نوجوان کو اپنے ہی خاندان کے ستر سالہ بزرگ پر لعنت بھیجتے دیکھا اور نظر چرا لی۔ میں نے ان بزرگوار کو اپنی سیاسی وابستگی کے خمار میں ایک فحش، گھڑی ہوئی تصویر اپنی سماجی خیالی دیوار پر چسپاں کیے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے استادوں کو ہتھ کڑیاں لگی دیکھیں جن پر بدعنوانی نہیں، محض بے ضابطگی کا الزام تھا۔

میں نے ان سے دل ہی دل میں معذرت کی اور اگلی کلاس پڑھانے چلی گئی۔میں نے ایک یونیورسٹی عہدیدار کی ہتھ کڑی لگی لا ش بھی دیکھی پر اپنی یونیورسٹی کی آگے پیچھے آنے والی میٹنگز نے مجھے یہ سب لمحوں میں بھلا دیا۔ میں نے ایک سابق سرکاری عہدیدار کو اپنی بے عزتی کے بوجھ تلے خود کو گو لی مار لینے کی خبر پڑھی اور روز اس کی بیٹی کے سوشل میڈیائی پیغامات دیکھنے کے باوجود افسوس نہیں کر سکی۔میں نے ایک بزرگ مصنف کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی دیکھی جس نے ان ہتھ کڑی لگے ہاتھوں میں بھی قلم تھام رکھا تھا۔ میں نے اپنے اگلے مضمون پر پھر سے کام شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ قلم کی توہین ہے۔قلم قبیلے کی توہین ہے۔ میری توہین ہے۔ میں نے ایک عورت کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی پاداش میں گالیوں کے تحائف ملتے دیکھا،اور تیزی سے وہاں سے نکل آئی کہ کہیں کوئی یہ نہ جان لے کہ یہ گالیاں میں نے پڑھ لی ہیں، کیونکہ میں مردوں کے اس معاشرے میں ایک عورت ہوں جو تبھی تک نیک ہے جب تک گالیاں کھائے، چاہے اسے خود گالی کا مطلب بھی نہ آتا ہو۔

یہ کون ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں جو اس روانی سے گالی دیتے ہیں۔جان لیجئے یہ وہی ہیں جو اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کوبھی یہی گالیاں دیتے ہیں، ہاتھا پائی کرتے ہیں اور بات بات پر کاغذ پکڑانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو اپنے بچوں کے منہ سے گالی سننے پر کبھی ہنستے ہیں تو کبھی تھپڑ جڑ دیتے ہیں۔یہ وہی ہیں جو خود گالی سننا نہیں چاہتے کہ اپنی ماں بہن پر کوئی حرف آنا ان کے لیے مر جانے کے مترادف ہے پر گالیوں کے تبادلے میں یہ بات بھول جاتے ہیں، کیونکہ انھیں تو بس مقابلہ جیتنا ہوتا ہے۔یہ وہی ہیں جو کسی نرم گو سیاستدان کو تیسری جنس سے ملاتے ہیں کہ تیسری جنس ان کے لیے گالی ہے۔ یہ جنسی لطیفوں اور جنسی گالیوں کو پرلطف سمجھتے ہیں، ذہنی اور جسمانی معذوری کو قبول کرتے ہیں پر جنسی معذوری پر اپنی اولاد کو گھروں سے باہر پھینک دیتے ہیں۔یہ پدرسری معاشرے کا بھیانک چہرہ ہے جو اس وقت اوجِ کمال پر دکھائی دیتا ہے۔

گالیوں کی بوچھاڑ جہاں سے آئے، ضرور دیکھیے گا کہ وہاں آپ کو مذہبی اور ملی جذبات پر مبنی شاہکار اقوال اور تصاویر بھی ملیں گی۔ حالانکہ ان کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ ناموسِ رسالت کے مسئلے پر ڈیڑھ سال پہلے یہی پروانے کسی اور کو گالیاں دے رہے تھے اور اب آسیہ بی بی کو ملک سے باہر روانہ کرنے والے کے واری صدقے جا رہے ہیں کیونکہ this was the right thing to do!۔ اپنی محبت میں عافیہ صدیقی کو واپس نہ لانے پر کسی اور کو گالیاں دینے والے، اپنے پیارے کو بھیگی بلی بنے ٹرمپ سے اس کے مانگے ہوئے دو افراد واپس کرنے کا اعلان پریس کانفرنس میں کرتے دیکھتے ہیں اور اسے بھی اس کی کوئی جیت سمجھتے ہیں۔کسی صحافی کے عافیہ صدیقی کے بارے میں سوال کے جواب پر اس کی گھبرائی ہوئی صورت اور ’بعد میں بات کریں گے‘ کے اعلان کے بعد بھول جاتے ہیں کہ اپنے لوگ تو ٹرمپ نے سب کے سامنے واپس لینے کی یقین دہانی کروائی، ہم جس پر سیاست کر رہے تھے، اس پر پسِ پردہ بات ہوگی،جو سب جانتے ہیں نہیں ہو گی۔اس پیارے پر کوئی ڈان لیکس بھی نہ آئے گی حالانکہ ہمیں اسی نے ابھی بتایا ہے کہ اسامہ بن لادن کا پتا ہماری آئی ایس آئی نے سی آئی اے کو دیا۔ پر ہم کیا کہیں، ہماری اے بی سی کے پر جلتے ہیں!

اسcult، اس ہجوم کو یہ باتیں یاد ہیں کہ جیل میں موجود ستر سالہ سیاسی قیدی، جس نے ملک کو بجلی دی، سی پیک دیا، موٹر ویز دیں، معیشت کو مستحکم کیا۔اس کے کمرے سے اے سی اتارا جائے۔اب معیشت کا کیا عالم ہے، کس کس چیز پر ٹیکس لگ رہا ہے، ایمنسٹی سکیم کیوں فیل ہوئی،ڈالر کہاں پہنچا ہے، سونا کتنا مہنگا ہے۔ اس ہجوم کے لیے یہ سوال اہم نہیں۔ویسے بھی ان کے الیکشن مینی فیسٹو میں یہ سب کب تھا؟جو تھا وہ ان گالیاں دینے والوں کی کمزور یادداشت انہیں بھلادیتی ہے کہ عافیہ کو واپس لانے، آسیہ کو باہر نہ جانے دینے، ماڈل ٹاؤن کا حساب لینے اور کلبھوشن کو پھانسی دینے کے لیے ہی تو وہ عمران کو، جسے خاتم النبیین تک نہیں کہناآتا،لائے تھے۔ اب جو یاد دلائے، وہ گالی سنے۔ ہاں ہینڈسم کا لباس اور انگریزی دیکھئے بس۔ بھول جائیے کہ اسے بھی یہ کہتے سنا کہ ’ان سیاستدانوں کی شلواریں گیلی ہو گئیں‘ اور ’جرنیلوں کا پیشاب نکل جائے گا‘۔ پر یہ چھوٹی باتیں ہیں، گالی میں کیا ہے۔ آپ اور ہم ان پر chillکرتے ہیں اور coolرہتے ہیں۔

پر یہ لوگ اپنے ہی بندے کو لا ئے ہیں جو انہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن اور قادری صاحب کے پھیرے بھلا چکا ہے۔ یاد بھی کیسے رہے، سانحہ ساہیوال کا کیا ہوا؟ معصوم بچوں کی تصویریں کہاں گئیں۔کیا ظلم ڈھانے والے کسی ایک بھی فرد کا چہرہ کسی نے دیکھا؟مکے دکھانے والے اور ہماری خفیہ ایجنسی کے بارے میں کتابیں لکھنے والے درانی کا کیا بنا؟ ہم نے دیکھا ہے تو بس اس ملک کا سیاستدان، اس ملک کا استاد، اس ملک کا مصنف ہی ہتھ کڑی میں دیکھا ہے۔میں نے جانتے بوجھتے ان سب کے نام نہیں لکھے۔ نام کا کیا ہے۔ ہم تو عام لوگ ہیں۔ بقول فرخ یار صاحب ’ہم تو بس پیشی بھگتانے آئے ہیں‘۔۔ کیا کیا یاد کیا جائے۔ ہاں محمود الحسن بھائی کی یاد دہانی کا شکریہ کہ جنوبی پنجاب کیوں نہیں بنا؟ جنوبی پنجاب محاذ پر خاموشی چھائی ہے جو کسی اگلے یومِ انتخاب کے آس پاس پھر سے جاگے گی۔ تب تک کے لیے دل کو اس نعرے سے تسلی دیں جو ٹیلی وژن کی سکرین پر آپ کو گاہے گاہے دکھائی دیتا ہے‘۔

