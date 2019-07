مودی کی ڈسکوری کے پروگرام’ Man vs Wild‘ میں شرکت، خطرناک جنگل میں ایڈوینچر، ویڈیو دیکھ کر آپ کو بھی یقین نہ آئے

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈسکوری چینل کے پروگرام ’ Man vs Wild‘ (انسان بمقابلہ جنگل) میں شرکت کرکے دنیا بھر کے لوگوں کو حیرت میں مبتلا کردیا۔

پروگرام کے میزبان بیئر گرلز نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر اس قسط کا پرومو شیئر کیا جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شرکت کی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ دنیا کے 180 ممالک کے لوگوں کو وزیر اعظم نریندر مودی کی زندگی کا وہ پوشیدہ پہلو دیکھنے کو ملے گا جو انہوں نے انڈیا کی ماحولیاتی تبدیلی اور جانوروں کے تحفظ کیلئے نمایاں کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نریندر مودی والا پروگرام 12 اگست کو رات 9 بجے نشر کیا جائے گا۔

نریندر مودی کی شرکت والے پروگرام کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں ڈسکوری چینل کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ قسط بھارتی ریاست اترا کھنڈ کے کاربٹ نیشنل پارک میں فلمائی گئی تھی۔ اس قسط میں جانوروں کے تحفظ اور ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی۔

بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹوئٹر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو انڈیا کے خوبصورت جنگلات، جنگلی حیات ، خوبصورت پہاڑوں اور بڑے دریاﺅں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔

India- where you find lush green forests, diverse wildlife, beautiful mountains and mighty rivers.

Watching this programme will make you want to visit different parts of India and add to discourse of environmental conservation.

Thanks @BearGrylls for coming here! @DiscoveryIN https://t.co/AksPyHfo7X