ماہرہ خان پر تنقید ،فردوس جمال کا بیٹا بھی میدان میں آگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )اداکارہ ماہرہ خان کے خلاف بیان کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنے والے فردوس جمال کے بیٹے حمزہ فردوس اپنے والد کی حمایت میں میدان میں اتر آئے۔ انہوں نے ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ’فردوس جمال نے اپنی زندگی کے 45سال خون پسینہ لگا کر اور بغیر کسی سوشل میڈیا کے محنت کر کے اس انڈسٹری میں نام بنایا ہے جبکہ آج کل شہرت حاصل کرنے کے لئے سرجری،برانڈنگ اور مارکیٹنگ درکار ہوتی ہے۔انہوں نے اپنے والد کے حمایتی پیغام میں لکھا کہ انہیں کسی سے حسد یا بغض کی ضرورت نہیں وہ اپنے کام سے خود کو منوا چکے ہیں۔فردوس جمال کے اس بیان کے بعد سے ان کو عورت مخالف بھی کہا جارہا ہےتاہم ان کے بیٹے نے ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہوئے لکھا کہ اگر وہ عورت مخالف ہوتے تو وہ اسی پروگرام میں دیگر اداکاراوں بشمول ثانیہ سعید ، صبا قمر اور مہو ش حیات کو نہ سراہتے۔جس پروگرام میں فردوس جمال نے ماہرہ سے متعلق بات کی ان کے بیٹے حمزہ فردوس بھی ان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں واضح کیا کہ انہوں نے خود ماہرہ خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ماہرہ خان ہماری انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہیں اور وہ بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتی ہیں۔حمزہ فردوس نے اپنے ٹوئٹ میں ماہرہ خان کی نئی آنے والی فلم کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ۔

#FirdousJamal has given 45 years of sweat and blood to this industry. And that too without social media and only pure hardwork. Where as today, many require branding and marketing, surgeries to stay top notch. This person doesn't need to hold grudges! His work has proven him. — Hamza Firdous (@hamza_firdous) July 28, 2019

And also we should not shove everything under the rug of chauvinism and misogyny. If he were a chauvinist by any standard, he wouldn't have praised #Saniasaeed, #SabaQamar and #mehwishhayat in the same show. — Hamza Firdous (@hamza_firdous) July 28, 2019

I said in the same show that "@theMahirakhan has represented us internationaly, is a big name and I'm thankful that keh woh Humari industry mein hain". I and my dad have different opinions so what?Should we use the difference of opinion to address personal grudges? #FirdousJamal — Hamza Firdous (@hamza_firdous) July 28, 2019

