اپنے پروگرام میں ماہرہ خان کے خلاف فردوس جمال کی تنقید پر میزبان فیصل قریشی بھی میدان میں آگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )میزبان فیصل قریشی کے پروگرام میں اداکار فردوس جمال نے ماہرہ خان کو تنقید کا نشانہ بنا یا تو فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس پر سخت رد عمل دیا ۔لوگوں کی جانب سے میزبان فیصل قریشی کو فردوس جمال کے الفاظ کی مذمت نہ کرنے یاجواب میں کچھ بھی نہ کہنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس پر فیصل قریشی نے بھی اپنے ٹوئٹس میں موقف واضح کیاہے۔انہوں نے لکھا کہ براہ راست شو میں ایسی باتیں ہوجاتی ہیں اور میں میزبان ہونے کی وجہ سے اپنے ملک کی ثقافت اور مثبت تصویر دکھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔

Live shows can be tricky but as a host of one i have always strived to peoject positive image and energy of our people , country and traditions . What happened with veteran actor #firdousjamal commenting on @TheMahiraKhan on the show was totally uncalled for and unnecessary .

I as a responsible host will address this on the same platform in the coming week also. As a host I am and was shocked at our veteran actor Firdous Jamal's comments on the live show for @TheMahiraKhan who is undoubtedly an icon of our industry and for our country.