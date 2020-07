ڈیرن سیمی نے انگلش کرکٹ بورڈ سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے لیے 4ارب روپے سے زائد کی رقم مانگ لی لیکن کیوں؟جان کر آپ بھی ان کی تائید کریں گے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے انگلش کرکٹ بورڈ کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچا دیا ،ڈیرن سیمی نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی کوششوں پر چار ارب روپے سے زائد رقم ٹیم کو دینے کا مطالبہ کردیا ۔اس سیز ن انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کرکٹ سریز کے باعث انگلش کرکٹ بورڈ کو 60ارب 33کروڑ 17لاکھ 25ہزار کا فائدہ ہوا ۔ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ایک ایسے وقت میں دورہ انگلینڈ کیا جب برطانیہ میں کورونا کے باعث اموات کی شرح بہت زیادہ ہے ۔اس پر ڈیرن سیمی نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کی کوششوں کو نظر انداز تو نہیں کیا جاتا،انگلش کرکٹ بورڈ کو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو 4ارب30کروڑ 87لاکھ 93ہزار روپے دینے چاہیے ۔

Let’s see if appreciation for our efforts will go unnoticed. They need to give us at least 20million for all that money we saved them. https://t.co/NV0skd04VO