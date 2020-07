ڈربی میں موجود قومی ٹیم کی مختلف انداز میں پریکٹس، کیا کچھ کرتے رہے؟

ڈربی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کے خلاف سیریز کیلئے پاکستان کرکٹ ٹیم بھرپور انداز میں تیاریاں کر رہی ہیں، ڈربی میں ایک دن آرام کے بعد پاکستانی کرکٹرز نے ایک بار پھر میدان کا رخ کیا اور ٹارگیٹ سیناریو پریکٹس کی۔

تفصیلات کے مطابق 5 اگست سے شروع ہونے والی ٹیسٹ سیریز کیلئے پاکستان کرکٹ ٹیم نے ڈربی میں دوسرے چار روزہ میچ کے بعد منگل کو آرام کیا اور بدھ کو ایک بار پھر کاﺅنٹی گراﺅنڈ کا رخ کیا جہاں روائتی نیٹس کی بجائے سیناریو بیسڈ ٹریننگ کی جس میں ہیڈ کوچ مصباح الحق نے بیٹسمینوں اور بولرز کو سیشنز کی بنیاد پر مختلف اہداف دئیے۔

Pakistan squad is practicing today through scenarios based drills in Derby. Game mode on for #ENGvPAK Test series! pic.twitter.com/cAtvy7ZTso