اہلیانِ کراچی کی سنی گئی، وزیر اعظم نے گندگی ختم کرنے کے حوالے سے بڑا قدم اٹھالیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو کراچی کا گند صاف کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر کراچی پہنچیں اور بارش کے بعد مچنے والے گند کو صاف کروائیں۔

خیال رہے کہ حالیہ بارشوں میں کراچی میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہوگئی تھی جس کے باعث نہ صرف قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں بلکہ گندے نالوں کا کچرا گلی محلوں میں آگیا تھا۔

I have asked the NDMA Chairman to go to Karachi immediately and start the clean up in the aftermath of the rain.