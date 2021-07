سینکڑوں بندر بیچ سڑک ایک دوسرے سے لڑ پڑے ، وجہ ایسی کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں

بینکاک ( ڈیلی پاکستان آن لائن) تھائی لینڈ میں کورونا کے باعث خوراک کی قلت ہے جس کے حصول کیلئے بندروں کے دو گروہ بیچ سڑک ایک دوسرے سے لڑ پڑے ۔

العربیہ کے مطابق دارالحکومت بنکاک سے تقریبا 100 کلو میٹر کے فاصلے پر بندروں کے دو گروہ خوراک کے حصول کیلئے گتھم گتھا ہو گئے ، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بندروں کا ایک گروہ سڑک کنارے خوراک کے حصول کیلئے پہلے سے موجود تھا جبکہ دوسرے گروہ نے اس پر دھاوا بول دیا ۔

Wild? They're furious! Rival gangs of wild monkeys fight each other in front of shocked drivers in Thailand pic.twitter.com/edIL5kKQjn