فواد چوہدری نے فنانشل ٹائمز کے آرٹیکل پر رد عمل جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے فنانشل ٹائمز کے پی ٹی آئی کو برطانیہ سے فنڈنگ کے بارے دعوے پر ردعمل جار ی کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق فواد چوہدری نے ٹویٹر پر پیغام جاری کر تے ہوئے کہا کہ ”دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ شریف برادران کو 20 ملین امریکی ڈالر ملے اس کا ذکر صرف پاسنگ ریمارکس کے طور پر کیا گیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کو 1.3 ملین امریکی ڈالر کی قانونی فنڈنگ کو مفروضے کی بنیاد پر ہولناک قرار دیا گیا ، فنانشنل ٹائمز کی اینگلنگ تو چند پاکستانی میڈیا گروپ سے بھی زیادہ بری ہے ۔“

Interestingly despite the fact that Sharif Brothers received 20 M USD is mentioned only as passing remarks whereas legal funding of 1.3 M USD to PTI is pegged as something drastic, angling of FT is worse than Some Pak media groups:) https://t.co/A3QJqVKFAe