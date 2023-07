نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا یوم عاشور پر لاہور کے مختلف علاقوں کا فضائی دورہ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے یوم عاشور پر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے صوبائی دارالحکومت لاہور کا فضائی دورہ کیا، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب، کمشنر لاہور ڈویژن اور سی سی پی او بھی ان کے ہمراہ تھے۔محسن نقوی نے شہر کے مختلف علاقوں میں سکیورٹی انتظامات کا فضائی معائنہ کیا، انہوں نے جلوسوں کے روٹس اور پولیس کے انتظامات کابھی جائزہ لیا، محسن نقوی نے اندرون شہر، کربلا گامے شاہ، انار کلی، اسلام پورہ، ٹھوکر نیاز بیگ اور دیگر علاقوں کا فضائی دورہ کیا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے سکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔

نگران وزیر اعلیٰ نے سکیورٹی انتظامات کی مسلسل نگرانی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ یوم عاشور پر پنجاب حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کیلئے بہترین انتظامات کئے ہیں، پولیس اور انتظامیہ وضع کردہ سکیورٹی پلان پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنائیں۔انہوں نے کہا کہ دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کیلئے پوری فورس چوکس ہے، یوم عاشور پر جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کیلئے جدید نظام وضع کیا گیا ہے، ہیلی کاپٹروں کی مدد سے فضائی نگرانی بھی کی جارہی ہے،انشااللہ پنجاب حکومت کے اقدامات سے یوم عاشور پرامن رہے گا۔

Thoroughly reviewed the security measures for the 10th Muharram ul Haram processions with Chief Secretary, IGP, CCPO, and Commissioner Lahore. Police and District Administration are working tirelessly to ensure a safe environment for all worshippers. Let's all cooperate with them… pic.twitter.com/YQJb9gQmON