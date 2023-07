مردان (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی خاتون انجو پرساد نے اپنے پاکستانی دوست نصراللہ سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب انہیں اپنے اسلامی نام فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انہیں ایک نجی ہاؤسنگ کمپنی نے رقم اور زمین کا تحفے میں دی ہے۔انجو اور نصراللہ کی ایک ویڈیو بھارتی سوشل میڈیا پروفائلز پر سامنے آئی، جس میں جوڑے کو ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کے چیف آپریٹنگ آفیسر کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔انہوں نے نصراللہ اور انجو کو 10 مرلہ رہائشی پلاٹ، 50 ہزار روپے نقد اور دیگر قیمتی اشیاء تحفے میں دیں۔

اس ویڈیو کو سب سے پہلے ایک بھارتی صحافی رویندر سنگھ رابن نے ٹوئٹر پر پوسٹ کیا تھا۔

Anju has received a generous gift from Mohsin Khan Abbasi, an Islamabad-based businessman and the CEO of Pak Star Group of Companies.

The gift includes a 10 Marla housing land, a cheque of 50K, and several other thoughtful presents.

