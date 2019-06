وزیر اعظم عمران خان ڈر پوک،اپوزیشن کی موجودگی میں خطاب کرنے کی ہمت نہیں رکھتے: مریم نواز

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان مسلم لیگ (ن) کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نےوزیراعظم عمران خان کوڈرپوک قراردیتےہوئےکہاہےکہ اپوزیشن کی موجودگی میں وزیراعظم خطاب کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں مریم نواز نے کہا کہ عمران خان ایوان میں خطاب کے لئے اپوزیشن کی نشستیں خالی ہونے کا انتظار کرتے رہے،عمران خان میں اپوزیشن کی موجودگی میں خطاب کرنےکی ہمت نہیں۔انہوں نے کہا کہ جب سامنے تقریر نہیں کرسکتےتوپھرکرتےکیوں ہو؟۔واضح رہے کہ اس سے پہلے قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کس منہ سے ڈالرکی بات کرتے ہیں؟ وہ خود ہی ڈالرمہنگا کرنے کے ذمے دار ہیں جو ڈالر باہر لے جاتے رہے،روپے کی قدرگرنے کی ذمے دار حکمران اشرافیہ ہے جو ملک سے منی لانڈرنگ کرتی رہی،منی لانڈرنگ ملک کی سب سے بڑی لعنت ہے اور یہ معاشی خسارے کی بڑی وجہ بھی ہے، سلیکٹڈ کی بات وہ کر رہے ہیں جن کی مینو فیکچرنگ ہی فوجی آمروں کی نرسری میں ہوئی۔وزیراعظم کا زرداری اور شریف خاندان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہنا تھا کہ زرداری فیملی اور اومنی گروپ سے جعلی اکاؤنٹس کی چیزیں سامنے آرہی ہیں، پیسا چوری کرکے ہنڈی حوالے سے باہر بھجوایا گیا، ہل میٹل اور حدیبیہ مل کا پیسا پاکستان سے باہر گیا، اپوزیشن لیڈر نے ڈالر پر درد بھرا افسوس کیا، ان کی فیملی کی پچھلی جو کمپنیز بنیں اور جو چیزیں سامنے آئیں کس منہ سے بات کرسکتے ہیں، یہ لوگ پیسا باہر لے جانے کے ذمہ دار ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی (پی اے سی) پر وہ آکر بیٹھ جاتا ہے جس پر اربوں روپے کی کرپشن کے الزام ہیں، جن پر 30 سال سے کرپشن کے الزام ہیں، وہ اس کمیٹی پر کیسے بیٹھ جاتا ہے، اسی ایوان کے اندر جو پچھلی اسمبلی تھی ہم نے کیسے اپنی پارلیمنٹ اور جمہوریت کی دھجیاں اڑائیں، یہاں اسمبلی بل پاس کرتی ہے جسے سپریم کورٹ مجرم قرار دیتی ہے وہ پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہے۔

Fascism nahi, Darpok-ism. He did not have the courage to address in the presence of the Opposition. Waited for an empty day. Fear & guilt are the worst demons to bear. Guilt of being SELECTED & fear of being called one. Jab saamna nahi ker sakte toh kerte kion ho? https://t.co/j80xmrCW1R