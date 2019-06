سٹیڈیم میدان جنگ بن گیا، پاکستانی اور افغانی تماشائی ایک دوسرے سے لڑ پڑے

لیڈز (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے درمیان میچ دیکھنے آنے والے افغان تماشائیوں نے پاکستان کے خلاف جلدوکٹیں گرنے پر طیش میں آکر جشن منانے والے پاکستانیوں پر حملہ کردیا،پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے پر دو افغان باشندوں کو گرفتار کرلیا۔

پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ دیکھنے کے لئے تماشائیوں کی بہت بڑی تعدادلیڈزکرکٹ سٹیڈیم پہنچی۔افغانستان کے شائقین کرکٹ وقفے وقفے سے پاکستانیوں سے جھگڑتے رہے۔میچ کے دوران افغانیوں نے پاکستانی پرچم والی ٹی شرٹ پہنے نوجوان کو شدید تشدد کا نشانہ بنا یا جبکہ پاس موجود افغانی نوجوان کو بچانے کی بجائے ویڈیوز بنانے میں مصروف رہے۔

Afghanistan fans beating a supporter of Pakistan cricket team outside the cricket stadium in Leeds. ????

