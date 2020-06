سٹاک ایکسچینج پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام ،مریم نواز بھی میدان میں آگئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا ۔پاکستان سٹاک ایکسچینج کی حدود میں حملے کی کوشش کرنیوالے چاروں دہشتگرد مارے گئے جبکہ ان سے مقابلے میں چار سیکیورٹی گارڈ اور ایک پولیس کا سب انسپکٹر شہید ہوگیا، فائرنگ کے نتیجے میں کم ازکم سات افراد زخمی ہوئے۔سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شاندار جوابی کارروائی پر مریم نواز نے بھی انہیں داد دے دی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ مٹی کے بہادر بیٹوں کو سلام جنہوں نے دہشت گردی کا ایک بڑا حملہ ناکام بنا دیا جو تباہ کن ہوسکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس شدت کے حملے کی منصوبہ بندی اور پھر عمل درآمد کیا گیا ،اس بات سے بے چینی ہو رہی ہے ،بری خبر ۔

Salam to the brave sons of soil who foiled a major terrorist attack that could have been catastrophic. The fact that an attack of such magnitude was planned & executed is extremely unsettling. Bad news.