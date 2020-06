"ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں" سٹاک ایکسچینج حملے کے بعد امریکہ نے واضح اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔

پاکستان میں قائم امریکی سفارتخانے کی جانب سے سٹاک ایکسچینج حملے کے حوالے سے مذمتی بیان جاری کیا گیا ہے۔ امریکی سفارتخانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا پاکستان میں مشن پیر کے روز کراچی سٹاک ایکسچینج پر ہونے والے بزدلانہ حملے کی مذمت کرتا ہے۔ ہماری نیک خواہشات اور دعائیں حملے کے متاثرین کے ساتھ ہیں۔

امریکی سفارتخانے کے بیان میں مزید کہا گیا کہ " دہشتگردی کے خلاف لڑائی میں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیںِ اور چاہتے ہیں کہ دہشتگردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔

The United States Mission to Pakistan condemns today’s cowardly attack on the #KarachiStockExchange. Our thoughts and prayers are with the victims of the attack. We stand with Pakistan in fighting terrorism and in ensuring the perpetrators face the full measure of justice. pic.twitter.com/Ums1uBA7gM