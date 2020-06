چین میں اچانک آسمان سے کورونا وائرس جیسی دکھنے والی ایسی چیز برس پڑی کہ دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن)چین میں کورونا وائرس کی شکل کی ژالہ باری ہوئی ہے جس دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے ۔تفصیل کے مطابق سوشل میڈ یا پربیجنگ کے رہائشیوں کی طرف سے لی گئی تصاویر میں برف کے ٹکڑے ٹکڑے دکھائے گئے ہیں جو کورونا وائرس کے ذرات کی طرح ہیں ۔جمعرات کو بیجنگ میں ایسا گرمیوں کی ایک تیز برفانی طوفان کے دوران ہوا۔چین میں کورونا وائرس کی نئی لہر کے باعث تقریباً پانچ لاکھ افراد کو ووہان کی طرز کے سخت لاک ڈاﺅن میں رکھا گیا ہے ۔اس طرح کی عجیب و غریب ژالہ باری کے بعد لوگوں نے تصاویر بنا کر سوشل میڈ یا پر شیئر کیں اور کورونا وائرس سے مماثلت رکھنے والے اولوں کے دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا ۔

Hailstorm in #Beijing at the Dragon Boat Festival today, with hailstones shaped like the #coronavirus.pic.twitter.com/fUvb1hCzr7