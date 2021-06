حریم شاہ کی جانب سے شیئر کی گئی یہ تصویر داصل کس شخصیت کی ہے اور نسوانی ہاتھ کس کا ہے ؟اصل حقیقت کھل کر سامنے آ گئی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )ٹک ٹاکر حریم شاہ کی شادی کا سارا معاملہ ایک تصویر سے شروع ہوا جو کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں ایک مرد کے ہاتھ پر خاتون کا ہاتھ اور انگوٹھیاں واضح دکھائی دے رہی ہیں ، پہلے پہل یہ سمجھا گیا کہ انہوں نے منگنی کر لی ہے تاہم بعدازاں انہوں نے شادی کا اعلان کیا لیکن شوہر کا نام صیغہ راز میں رکھا ہواہے ۔

حریم شاہ کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر کی حقیقت اب سامنے آ گئی ہے ، یہ تصویر ٹک ٹاک سٹار کی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اسے صرف بطور تصویر استعمال کیا ، یہ تصویر دراصل ایک کاروباری شخصیت حسن اقبال کی ہے ، جنہوں نے نجی ٹی وی سے گفتگو کے دوران دعویٰ کیا کہ ” یہ تصویر میری ہے اور نسوانی ہاتھ حریم شاہ کا نہیں ہے بلکہ یہ میری ایک امریکی دوست ہیں ، یہ ہاتھ ان کا ہے ، یہ تصویر حریم شاہ تک کیسے پہنچی مجھے معلوم نہیں ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حریم شاہ کے کافی دوست ہیں لیکن انہوں نے نہیں بتایا کہ کس سے شادی کی ہے اور مجھے ان چیزوں کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہے ۔“حسن اقبال کا کہناتھا کہ حریم شاہ پہلے بھی اپنے بیان میں واضح کر چکی ہیں کہ اس تصویر کا ان کی شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔

He is Mr Hassan Iqbal, not belongs to PPP. #HareemShah may wanted to live in the news. pic.twitter.com/Xtf6QgPBmf