پنجاب کے سکولز میں گرمیوں کی چھٹیاں کب سے کب تک ہونگی؟ اعلان کردیا گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پنجاب حکومت نے سکولز میں یکم جولائی سے یکم اگست تک گرمیوں کی چھٹیاں کرنے کا اعلان کیا ہے۔

صوبائی وزیرتعلیم مراد راس کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر کے سکولز میں گرمیوں کی چھٹیاں یکم جولائی سے یکم اگست تک ہونگی،میری والدین اور بچوں سے درخواست ہے کہ وہ اس دوران ایس او پیز کو فالو کریں۔این سی او سی کی جانب سے 18 جولائی سے یکم اگست تک چھٹیاں کرنے کی تجویز دی گئی تھی تاہم پنجاب حکومت نے اس تجویز کو مسترد کردیا تھا۔

ANNOUNCEMENT

Summer vacation for Schools of Punjab to start July 1st, 2021 till August 1st, 2021. In these times of vacation, my request to all the children and their families is to follow SOPs issued by the government.