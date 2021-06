پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمن ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی 20 کل کھیلا جائے گا

سینٹ جونز(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمن ٹیمیں کل پہلے ٹی ٹوئنٹی میں مدمقابل ہونگی۔

پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمن ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی کل سینٹ جونز میں کھیلا جائے گا۔یہ میچ پاکستان کی آل راوؤنڈر ندا ڈار کے اہم ہے ٹی 20 کرکٹ میں وکٹوں کی سنچری مکمل کرنے کے لیے صرف ایک وکٹ درکار ہے۔قومی ٹیم نے گزشتہ روز بھرپور پریکٹس سیشن کیے۔

قومی ٹیم کی کپتان جویریہ خان کا کہنا ہے کہ سیریز ایک چیلنج ہے۔ کھلاڑیوں نے اس سیریز کے لیے سخت محنت کی ہے، نتائج اچھے آئیں گے۔آسی سی رینکنگ میں ہوم ٹیم کی چھٹی اور پاکستان کی ساتویں پوزیشن ہے، دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ سر ویوین رچرڈز اسٹیٹڈیم میں کھیلا جائے گا۔

