انہونی ہوگئی، انگلینڈ نے 55سال بعد ناک آؤٹ مرحلے میں جرمنی کو شکست دیدی

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )انگلینڈ کی ٹیم جرمنی کو شکست دے کر یورو کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔

تفصیلات کے مطابق یورو کپ کے پری کوارٹر فائنل میچ میں انگلینڈ نے جرمنی کو دو صفر سے شکست دی۔ انگلینڈ کی جانب سے ایک گول اسٹیرلنگ اور ایک گول ہیری کین نے کیا۔ انگلینڈ نے 1966 کے ورلڈ کپ فائنل کے بعد پہلی بار ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مرحلے میں جرمنی کو شکست دی ہے۔

انگلش ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے برطانوی شہزادہ ولیم ان کی اہلیہ کیٹ میڈلٹن اور معروف فٹبالر ڈیوڈ بیکھم بھی موجود تھے۔واضح رہے کہ اس سے قبل سوئٹزرلینڈ نے اعصاب شکن مقابلے میں فرانس کو شکست دے کر ایونٹ سے آوٹ کیا تھا اورایونٹ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی۔

Duke and Duchess Prince George , David Beckham & Ed Sheeran was cheering for England ????????????????????????????.#ENGvsGER #ENGGER #ItsComingHome #EURO2020 pic.twitter.com/vVrQ4sq3kD