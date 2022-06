شاہد آفریدی نے موٹروے پر چالان اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر کے بعد موقف جاری کر دیا ، مشورہ بھی دے ڈالا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )گزشتہ روز موٹر وے پر تیز رفتاری کے باعث شاہد آفرید ی کا چالان کر دیا گیا جس پر انہوں نے موٹروے پولیس اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا اور سیلفی بھی بنائی جو کہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تاہم اب اس معاملے پر سابق کرکٹر نے موقف بھی جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق موٹروے پر شاہد آفریدی لاہور سے کراچی کی جانب سفر کررہے تھے کہ راستے میں مقررہ حد سے تیز گاڑی چلانے پر موٹر وے پولیس نے ان پر 1500 روپے کا جرمانہ کردیا۔ شاہد آفریدی نے انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی موٹروے پولیس اہلکاروں کے ساتھ تصاویر کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے موٹروے پولیس کی تعریف کی اور ساتھ ہی حد رفتار بڑھانے کی تجویز بھی دے ڈالی۔

اپنی ٹوئٹ میں شاہد آیدی نے لکھا کہ ” نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس کے بااخلاق اہلکاروں سے بات چیت کر کے اچھا لگا، میں نے انہیں بہت پیشہ ور پایا ہے، میری عاجزانہ گزارش یہ بھی ہے کہ ہماری ہائی ویزبہت ہی اچھی ہیں ، اس لیے حد رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد ہونی چاہیے ۔

Good to interact with a polite staff at @NHMPofficial and I found them very professional. Also my humble suggestion we have very good highways, the speed allowed should be more than 120kph! https://t.co/F7qCmcDxfT