لوڈشیڈنگ ٹاپ ٹرینڈ، میمز بننا شروع

لاہور (ویب ڈیسک) ملک بھر میں جاری طویل لوڈشیڈنگ کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ’لوڈشیڈنگ‘ ٹاپ ٹرینڈ پر آ گیا، صارفین کی جانب سے مزاحیہ میمز وائرل ہونے لگیں۔

ٹوئٹر کے ٹاپ ٹرینڈز میں رہنے والے لفظ لوڈشیڈنگ (#Loadshedding)پر اب تک لگ بھگ 18 ہزار ٹوئٹس کیے جا چکے ہیں۔

The city of lights has turned into city of darkness these days! #Loadshedding #Karachi pic.twitter.com/sZuukb0Ruv

میر حمزہ نامی صارف نےٹوئٹر پر کراچی کی ایک تصویر شیئر کی ہے اور لکھا ہےکہ روشنیوں کا شہرآج کل اندھیروں کا شہر بن گیا ہے۔

It has become the norm to spend the night without electricity#Loadshedding @KElectricPk ????????????‍♂️ pic.twitter.com/nF0N70N2mg