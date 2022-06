دریشیام اداکارہ مینا کے شوہر انتقال گئے دریشیام اداکارہ مینا کے شوہر انتقال گئے

چنائے (ڈیلی پاکستان آن لائن) ساوتھ انڈین اداکارہ مینا کے شوہر ودیا ساگرانتقال کرگئے ، وہ پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلاء تھے۔

ہنگامہ نیوز کے مطابق اداکارہ مینا جنہوں نے بزنس مین ودیا ساگر کے ساتھ 2009 میں شادی کی تھی۔اداکارہ نے مینا کے شوہر ودیا ساگر چنئی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل ہونے کے بعد انتقال کر گئے۔ مبینہ طور پر وہ پچھلے کچھ مہینوں سے پھیپھڑوں کے انفیکشن کا علاج کر رہے تھے۔ ان کے عزیزوں میں ان کی اہلیہ اور اداکارہ مینا اور ان کی چھوٹی بیٹی نینیکا ہیں۔

ادکارہ کے انڈسٹری سے کئی خیر کواہوں نے سوشل میڈیا پر انکے اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔مینا کے ساتھ کئی فلموں میں اداکاری کرنے والے سرتھ کمار نے انتقال پر اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "اداکار مینا کے شوہر ودیا ساگر کے بے وقت انتقال کی خبر سن کر صدمہ پہنچا، مینا اور ان کے قریبی اور عزیزوں کے ساتھ ہمارے خاندان کی دلی تعزیت ہے۔ خاندان، اس کی روح کو سکون ملے۔"

It is shocking to hear the news of the untimely demise of Actor Meena's husband Vidyasagar, our family's heartfelt condolences to Meena and the near and dear of her family, may his soul rest in peace pic.twitter.com/VHJ58o1cwP — R Sarath Kumar (@realsarathkumar) June 28, 2022

ان کے علاوہ، شریک اداکارہ خوشبو سندر نے بھی اس خبر پر اپنے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا، "ایک خوفناک خبر سے جاگ رہی ہوں۔ اداکار مینا کے شوہر ساگر کو جان کر دل ٹوٹ گیا، اب ہم میں نہیں ہے۔ وہ طویل عرصے سے پھیپھڑوں کی بیماری سے لڑ رہے تھے۔ مینا اور اس کی جوان بیٹی پر دل آ جاتا ہے۔ زندگی ظالم ہے۔ دکھ کے اظہار کے لیے الفاظ کی کمی پر۔ اہل خانہ سے گہری تعزیت۔

Waking up to a terrible news.Heartbroken to learn actor Meena's husband, Sagar, is no more with us. He was battling lung ailment for long. Heart goes out to Meena n her young daughter. Life is cruel. At loss of words to express grief. Deepest condolences to the family. #RIP ????????

— KhushbuSundar (@khushsundar) June 29, 2022

اداکارہ خوشبو سندر نے اپنے حالیہ ٹوئٹ میں میڈیا سے بھی درخواست کی کہ وہ زیادہ ذمہ دار بنیں اور گھبراہٹ کا باعث نہ بنیں۔ انہوں نے مزید کہا، "میں بہت عاجزی سے میڈیا سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔اداکارہ نے کہا کہ مینا کہ شوہر کو 3 مہینے پہلے کووڈ تھا۔ کوویڈ نے ان کے پھیپھڑوں کی حالت خراب کردی۔ براہ کرم کوئی غلط پیغام نہ بھیجیں اور کسی قسم کا خوف پیدا نہ کریں یا یہ کہہ کر کہ ہم نے ساگر کو کووڈ سے کھو دیا ہے۔ ہاں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

I very humbly request the media to be little responsible. Meena's husband had covid 3 months back. Covid worsened his lung condition. Pls do not send out a wrong message & create any kind of fear or cause flutter by saying we lost Sagar to covid. Yes we need to cautious, but pls. — KhushbuSundar (@khushsundar) June 29, 2022

واضح رہے کہ مینا، جو ساوتھ انڈسٹری میں بڑے ناموں کے ساتھ فلمیں کرنے کے لیے مشہور ہیں، موہن لال کے ساتھ دریشیام 1 اور 2 سیزن میں نظر آئیں۔