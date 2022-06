موسیقار سلمان احمد کو عمران خان کا فوکل پرسن برائے ثقافت مقرر کر دیا گیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)مشہور موسیقار سلمان احمد کو پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کا ثقافت پر فوکل پرسن نامزد کر دیا گیا ۔

تفصیلات کے مطابق موسیقارسلمان احمد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے وفادار حامی کے طور پر جانے جاتے ہیں ، انہوں نے اپنے ٹویٹر پرسابق حکمران جماعت میں سرکاری عہدہ حاصل کرنے کا اعلان کیا۔58 سالہ نے کہا کہ وہ اس اہم ذمہ داری کو حاصل کرنے پر بہت زیادہ متاثر اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

Deeply Inspired & motivated on receiving this important responsibility from PM ⁦@ImranKhanPTI⁩ . Honoured & grateful also to ⁦@Asad_Umar⁩ ⁦@fawadchaudhry⁩ ⁦@SMQureshiPTI⁩ ⁦@ShireenMazari1⁩ for their support. pic.twitter.com/UajhZFFsFN