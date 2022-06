عمران خان کا ایک اور توشہ خانہ سکینڈل ، مریم نواز بھی میدان میں آگئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)عمران خان کی جانب سے تحفے میں ملنے والی گھڑیاں فروخت کیے جانے کے معاملے پر ن لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا ردعمل سامنے آیا ہے۔

اپنے ٹوئٹ میں مریم نواز نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ ’انہوں نے ریاست پاکستان کو ملنے والے تحائف سے مال بنایا، یہ اسی لیے عہدے پر آئے تھے، منی گالہ گینگ۔‘

خیال رہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کا ایک اور توشہ خانہ اسکینڈل سامنے آگیا ہے، پہلے میڈیا میں رپورٹ ہوئی گھڑیوں کے علاوہ تین مزید گھڑیاں عمران خان نے فروخت کیں اور اپنی حکومت کی ترامیم کا فائدہ اٹھا کر گھڑیوں کی قیمت کا تخمینہ اصل سے کم لگوایا اور اس کم قیمت کا 20 فیصد قومی خزانے میں جمع کروایا۔

He made a fortune out of gifts given to state of Pakistan. This is what he was here for. Money Gala Gang. https://t.co/Kh84ykfmKz