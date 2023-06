معروف گلوکار بلال مقصود نے بھی فریضہ حج ادا کرلیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف گلوکار بلال مقصود نے بھی فریضہ حج کی ادائیگی کی۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر اکاؤنٹ پر بلال مقصود نے حج کی ادائیگی کے دوران تصویر شیئر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔بلال مقصود نے لکھا کہ "الحمداللّٰہ میں نے حج کا فریضہ ادا کر لیا ہے۔ میری زندگی کا عظیم مقصد پورا ہوگیا ہے۔" گلوکار نے مزید کہا کہ "میری زندگی کا یہ روحانی سفر بہت ہی زبردست ہے۔"

Alhamdullilah! Completed my Hajj, a journey of a lifetime❤️ Grateful for this spiritual experience???????????????? #HajjMubarak pic.twitter.com/0IZH4qT1aL