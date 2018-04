ماہرہ خان اور ریحام خان کا ملالہ یوسف زئی کے لیے پاکستانی واپسی پرنیک تمناﺅں کا اظہار

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان اور چیئر مین تحریک انصاف کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کو تقریباً ساڑھے 5 سال بعد وطن آمد پر خوش آمدید کہا ہے۔



مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ماہرہ خان نے ملالہ کو پاکستان واپسی پر نہایت خوش گوار انداز میں خوش آمدید کہا ہے۔ ماہرہ خان نے ملالہ کی آمد پر ٹوئٹ کرتے ہوئے انہیں چھوٹی بچی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا”بے بی گرل ملالہ، گھر میں خوش آمدید“۔ادھر ریحام خان نے بھی ٹوئٹ کرتے ہوئے ملالہ کو ڈھیر سارے پیار اور دعاوں سے نوازا۔

Lots of love & prayers to dearest @Malala on her return to Pakistan#MalalaYousafzai