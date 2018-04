راحت فتح علی کے نئے گانے نے ورون دھون کو رلا دیا

لاہور(اے این این ) راحت فتح علی نے اس خوب صورتی کے ساتھ گایا ہے کہ اس میں چھپے درد کے احساس نے فلم کے ہیرو ’’ ورون دھون ‘‘کو بھی رلا دیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ورون کی 13 اپریل کو آنے والی فلم ’’ اکتوبر ‘‘اور اس میں شامل راحت فتح علی خان کے گانے کی خبر کے بعد تو سبھی نے ان پر نظریں جما دی ہیں۔فلم’’ اکتوبر‘‘کا نیا گانا ریلیز کے ساتھ ہی بہت تیزی سے مقبولیت کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ راحت علی خان کی مسحورکن آواز میں گائے گئے گانے تب بھی تو میں موجود درد اور محبوب سے جدائی کا اظہار انتہائی خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ورون دھون نے بھی دلی جذبات اور جدائی کا دکھ نہایت عمدگی سے اپنے تاثرات کے ذریعے دیکھنے والوں تک پہنچایا ہے۔کامیڈی اور ایکشن سے اپنے فینز کے دلوں میں جگہ بنانے والے ورون دھون کا کردار اکتوبرمیں ان کے پچھلے تمام کرداروں سے بالکل مختلف ہے جس میں ورون نے اپنی جاندار اداکاری سے حقیقت کا رنگ بھرا ہے۔

Presenting a track that depicts the heart ache that comes with true love! Catch #TabBhiTu song here https://t.co/UmI8ddvNPR@BanitaSandhu @OctoberFilm2018 @ShoojitSircar @ronnielahiri @writeonj @aroyfloyd @filmsrisingsun @Kinoworksllp @ZeeMusicCompany