سٹیو سمتھ نے اعتراف جر م کر کے بہادری دکھائی ،اسے روتا دیکھ کر دکھ ہوا:شعیب اختر

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق سپیڈ سٹار شعیب اختر بھی سٹیون سمتھ کے حق میں بول پڑے ،پریس کانفرنس کے دوران سابق کپتان کابچوں کی طرح رونااور ائیر پورٹ پر ہتک آمیز سلوک کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سمتھ کوروتا دیکھ کردکھ ہواان کے ساتھ عوام کا رویہ ٹھیک نہیں۔شعیب اختر نے مزید کہا کہ سٹیو سمتھ نے اعتراف جرم کرکے بہادری دکھائی بہتر ہے کہ اب اس کی جان چھوڑ دی جائے ۔

At least Steve smith as the courage to admit like a man but absolutely gutted to see Steve smith breaking down @ the press conference & also they way people treating him @ Airport & in Australia its sad leave that poor chap alone now ..