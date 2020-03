کیاکورونا وائرس کا جراثیم ہوا میں بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزین نے واضح اعلان کردیا

جنیوا(ڈیلی پاکستان آن لائن)کیا کورونا وائرس کا جرثومہ ہوا میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر یہ سوال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے کیا جائے تو عالمی ادارہ صحت کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ڈبلیو ایچ اونے اعلان کیا ہے کہ ہے کورونا وائرس کا جراثیم ہوا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔

سوشل میڈیا پر پھیلی فیک نیوز پر ردعمل دیتے ہوئے عالمی ادارہ صحت نے ٹویٹ کیاہے کہ کووڈ انیس یعنی کورونا وائرس ہوا میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔

عالمی ادارے کا مزید کہنا ہے کہ کورونا وائرس صرف اسی صورت میں پھیلتا ہے جب کوئی متاثرہ شخص چھینکتا ہے، کھانستاہے یا پھر بولتا ہے۔ ڈبلیو ایچ او نے ہدایت کی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے ضروری ہے کہ آپ دوسروں سے کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ اچھی طرح ہاتھ دھوئیں اور اپنے چہرے، ناک، ہونٹ اور آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں۔

FACT: #COVID19 is NOT airborne.

The #coronavirus is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs, sneezes or speaks.

To protect yourself:

-keep 1m distance from others

-disinfect surfaces frequently

-wash/rub your ????

-avoid touching your ???????????? pic.twitter.com/fpkcpHAJx7