باکسر عامر خان نے پاکستانیوں کیلئے کروڑوں روپے امداد کا اعلان، بہت سے ار ب پتی پاکستانیوں کو شرمندہ کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)باکسر عامر خان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وجہ سے کئے گئے لاک ڈاون سے متاثرہ پاکستانیوں کی فلاح کیلئے چالیس ملین یعنی چار کروڑ روپے عطیہ کریں گے۔

ایکسپریس ٹربیون کے مطابق عامر کا کہناتھا کہ عامر خان فاونڈیشن لاک ڈاون کے دوران غریبوں میں بنیادی ضرورت کی اشیا اور راشن تقسیم کرے گی۔

انہوں نے اسلام آباد میں موجود اپنی باکسنگ اکیڈمی کو قرنطینہ سنٹر بنانے کیلئے دینے کی بھی پیشکش کی ہے،

انہوں نے کہا کہ "میں کورونا واءرس سے متاثرہ افراد کی صحتیابی کیلئے کوشاں حکومت پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہوں"انہوں نے کہا کیونکہ قرنطینہ میں رکھے گئے مریضوں کو الگ الگ رکھنا ضروری ہوتا ہے اس لئے ان کا خیال ہے کہ ان کی باکسنگ اکیڈمی کا جم اس حوالے سے بہترین جگہ ہوسکتی ہے۔

اس سے قبل عامر خان برطانیہ میں موجود اپنا شادی ہال بھی برطانوی باشندوں کیلئے قرنطینہ سنٹر بنانے کیلئے پیش کرچکے ہیں۔

NHS in my hometown (Bolton), knowing we are looking down the barrel of bed shortages and people not getting vital treatment. They have thanked me, however currently they have not reached capacity. NHS Bolton will bear this in mind. The offer is there. Please keep safe everyone. https://t.co/ikPHXuzsDv