کورونا وائرس، پاکستانیوں کو کس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ سینئر صحافی ارشد شریف میدان میں آگئے

گجرات(ڈیلی پاکستان آن لائن)پنجاب کے ضلع گجرات میں کورونا وائرس کے پچاس کیسز سامنے آنے کے بعد ضلع بھر کے دس مختلف علاقوں کو لاک ڈاون کردیا گیاہے۔ سینئر صحافی ارشد شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر خبرشیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان مریضوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اٹلی، سپین اور یونان سے آئے ہیں۔ پاکستانی اسٹریٹجک انداز سے اپنائی گئی حکمت عملی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔

ارشد شریف نے ٹویٹر پر ایک اخباری تراشہ بھی شیئر کیا ہے جس کے مطابق گجرات میں تیرہ علاقوں کو لاک ڈاون کیا گیا ہے جس میں سے دس کو مکمل جبکہ تین کو جزوی طور پر لاک ڈاون کیاگیاہے،پچاس لوگوں میں کورونا وائرس کے مثبت ٹیسٹ آنے کے بعد ضلع بھر میں لوگوں کی نقل و حرکت پر مزید سختیاں عائد کردی گئی ہیں جبکہ مریضوں میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو اٹلی، سپین یا یونان سے واپس آئے ہیں۔اخباری تراشے کے مطابق گجرات کے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کے ایک ڈاکٹر بھی اس موذی مرض میں مبتلا ہوگئے ہیں اور ان کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت نکلا ہے۔

10 areas partially locked down in #Gujrat after 50 cases of #CoronaVirus tested positive, mostly in expatriates who returned from #Italy , #Greece , #Spain #Pakistan & #Pakistanis paying the cost of strategic pandemonium of decision making. pic.twitter.com/tmuUcHdZrd