کورونا پازیٹو ٹیسٹ والوں کو گھر پر ”سیلف آئیسولیشن“ کی اجازت دی جائے: مونس الٰہی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ق کے رہنما مونس الہٰی نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا پازیٹو ٹیسٹ والوں کو گھر پر ”سیلف آئیسولیشن“ کی اجازت دی جائے۔

پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما اور قومی اسمبلی کے رکن مونس الٰہی نے پنجاب حکومت پر اپنے ٹویٹ میں زور دیا ہے کہ کورونا پازیٹو ٹیسٹ والے افراد کو گھر پر سیلف آئیسولیشن کی اجازت دی جائے، جن افراد کے کورونا ٹیسٹ پازیٹو آتے ہیں حکومت انہیں بلاامتیاز ہسپتالوں میں زبردستی منتقل نہ کرے بلکہ جو چاہیں ان کو اپنے گھر پر ہی مکمل تنہائی میں علاج معالجہ کی اجازت دی جائے البتہ جن افراد میں سیریس علامات سامنے آئیں انہیں ہسپتالوں میں فوری منتقل کیا جائے۔ مونس الٰہی نے کہا کہ ہسپتالوں کے خوف سے لوگ ٹیسٹ کروانے سے خوفزدہ ہیں جبکہ ہمارے ہسپتالوں میں اتنے بیڈز بھی نہیں ہیں

Government of Punjab should allow positive #COVID2019 patients to self isolate in their homes and only shift them to hospitals when they develop serious symptoms. Many are avoiding tests due to fear of being dragged off. We don’t have enough hospital beds. @UsmanAKBuzdar