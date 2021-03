آصفہ بھٹوزرداری نے پولیو مہم کے حوالے سے اہم پیغام جاری کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور آصف علی زرداری کی بیٹی آصفہ بھٹوزرداری نے پولیو مہم کے حوالے سے اہم پیغام جاری کردیاہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے آصفہ بھٹو کا کہنا تھا کہ سندھ میں گزشتہ 9 ماہ سے پولیوکاکوئی کیس رپورٹ نہیں ہواہمیں پولیوکے خاتمے کیلئے اسی رفتارسے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ بچوں کو پولیوویکسین ہربار پلانی چاہیے۔

Sindh has had ZERO new polio cases in the past 9 months Alhamdullillah ! Let’s keep this momentum going. Let’s stay on course and committed to #PolioEradication. Remember to accept the #polio vaccine every time it is offered. https://t.co/p1DgYvlQ71