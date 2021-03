سعودی عرب بھی پاکستان کے نقش قدم پر، عمران خان بھی تائید کیے بناء نہ رہ سکے، خط لکھ دیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سعودی عرب بھی پاکستان کے نقش قدم پر چل نکلا، مملکت کے بادشاہ نے بھی 10 بلین ٹری سونامی منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کردیا جس پر وزیراعظم عمران خان بھی خاموش نہ رہ سکے اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط تحریر کیاہے جس میں سعودی فرمانرواسلمان بن عبدالعزیزکیلئے نیک خواہشات کااظہارکیا ہے۔

نجی ٹی وی اے آر وائی نیوز کے مطابق وزیراعظم نے سعودی عرب میں 10 ارب خطے میں 50 ارب درخت لگانے کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہاکہ سعودی عرب اورپاکستان کے بلین ٹری سونامی پروگرام میں مماثلت ہے۔

وزیراعظم نے خط میں کہاہے کہ 2014 سے 2018 کے دوران ہم نے ایک ارب درخت لگائے ،2023 تک 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ ہے ۔خط میں کہاگیا ہے کہ 15 فیصد زمین اور10 فیصد سمندری سطح پر پودے لگائیں گے ،منصوبے سے ایکوٹورازم کو فروغ اور ملازمتیں پیداہوں گی ۔وزیراعظم نے کہاکہ 2030 تک 60 فیصد انرجی کو کلین انرجی پر شفٹ کررہے ہیں ،سولر ،ہوااور پانی سے بجلی بنانے کی صلاحیت کو بڑھا رہے ہیں ۔

Am delighted to learn of "Green Saudi Arabia" & "Green Middle East " initiatives by my brother, His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman! Have offered our support on these as there are many complementarities with our "Clean & Green Pakistan" & "10 Billion-Tree Tsunami. pic.twitter.com/ExHSS8DUVh