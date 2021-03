عبدالحفیظ شیخ کوعہدے سے ہٹائے جانے پر بلاول بھٹو زرداری کا ردعمل بھی سامنے آگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو عہدے سے ہٹائے جانے کو پاکستان ڈیمو کریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم) کی فتح قرار دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ حفیظ شیخ کے لیے عہدے پر برقرار رہنے کے لیے سینیٹ الیکشن جیتنا ضروری تھا،سینیٹ میں شکست نے ان کو عہدے سے ہٹائے جانے کو یقینی بنایا۔اب حکومت نے خود تسلیم کرلیا ہے کہ اسکی ناکام پالیسیوں کے باعث مہنگائی آسمان کو چھورہی ہے۔ پارلیمانی سیاست حکومت کیلئےانتہائی موَثرثابت ہوئی ہے۔

واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے عبدالحفیظ شیخ کو عہدے سے ہٹانے کےبعد حماد اظہر کو وفاقی وزیر خزانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔کابینہ کے دیگر ممبران کی تبدیلیوں کا امکان بھی ظاہر کیا جارہا ہے۔

Sacking Finance minister is victory of PDM. PTIMF minister needed to be elected to continue in post & senate defeat made that impossible. Now government admits inflation is skyrocketing because of its failed policies. Parliamentary opposition proven most effective vs this regime.