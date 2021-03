عبدالحفیظ شیخ کو ہٹانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کامران خان کا تہلکہ خیز دعویٰ

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن کامران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ (آئی ایم ایف) کے ساتھ بہتر مذاکرات نہ کرنے پر عبدالحفیظ شیخ کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں کامران خان نے کہا کہ وزیر اعظم نے عبدالحفیظ شیخ کو اپنا استعفیٰ جمع کرانے کی ہدایت کردی ہے کیونکہ وہ معاشی ٹیم کی جانب سے مہنگائی قابو نہ کرپانے پر ناراض تھے، ان کی جگہ حماد اظہر کو وزارت خزانہ کا اضافی چارج دیا جائے گا۔ کامران خان کے مطابق حکومت عبدالحفیظ شیخ کی جانب سے آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر طریقے سے مذاکرات نہ کرنے پر ناراض ہے۔

Abdul Hafeez Sh. has been asked to tender resignation by Prime Minister who wasn’t happy with the financial team in failure to check inflation, Hammad Azhar will hold additional charge, the PM office just told me. Unofficially the Govt unhappy on not properly IMF negotiations