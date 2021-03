سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی کورونا ویکسین  لگوالی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق صدر آصف علی زرداری نے کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز اچھی لگوالی ہے۔

آصفہ بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کو یہ دیکھ کر بہت اطمینان ملا ہے کہ آج ان کے والد کو کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگی ہے۔اپنے والدین اور پیاروں کو کورونا ویکسین لگوائیں،یہ محفوظ اور فائدہ مند ہے۔اپنی ٹویٹ میں انہوں نے آصف علی زرداری کی ویکسین لگواتے ہوئے تصویر بھی شیئر کی ہے۔

Such a relief to see my father @AAliZardari receive his first dose of the vaccine today! Encourage your parents and loved ones to get the vaccine ????. It is safe and effective SPREAD THE WORD pic.twitter.com/bGTPndoOGq