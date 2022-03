"خان صاحب، سرپرائز تو قوم کو دینا تھا، مجھے کیوں دیدیا" عثمان بزدار کے استعفے کے بعد انٹرنیٹ پر میمز کا طوفان آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے قوم کو سرپرائز دینے کا اعلان کیا تھا لیکن پھر مسلم لیگ (ق) کےساتھ معاملات طے ہونے پر چوہدری پرویزالٰہی کو وزیراعلیٰ نامزد کردیا اور عثمان بزدار نے استعفیٰ پیش کردیا، اس استعفے کی خبر سامنے آئی تو انٹرنیٹ پر میمز کا طوفان آگیا۔

احسن حبیب نے تصویر شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ " عثمان بزدار تمہاری یاد آئے گی " تصویر پر لکھا تھاکہ "خان صاحب، سرپرائز تو قوم کو دینا تھا، مجھے کیوں دیدیا۔

تنزیل میمن نے طنز کرتے ہوئے لکھا کہ" حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی میں راہگیر مارا گیا"۔مزید لکھا کہ " آئندہ دنوں میں آپ کو لوگ بھول جائیں گے لیکن میں ہوں ناں، یاد رکھوں گا"

حکومت اور اپوزیشن کی فائرنگ میں راہگیر ہلاک ????#WasimAkram gone ????#UsmanBuzdar you will be forgotten in upcoming days but remember that I will miss you. Main hoon Na pic.twitter.com/5hAqLhqk5D