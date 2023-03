ٹی 20 کرکٹ میں اپنا ریکارڈ توڑنے پر شاہد آفریدی نے شاداب خان کیلئے پیغام جاری کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے شاداب خان کو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں 100 وکٹیں حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔

ایک ٹویٹ میں شاہد آفریدی نے کہا ’مبارک شاداب خان آپ نے میرا ریکارڈ توڑ دیا۔ آپ پاکستان کے لیے زبردست پرفارمر رہے ہیں اور میں آپ کی مزید کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔

Mubarak @76Shadabkhan aap ne mera record tor dia ????

You have been a great performer for Pakistan and I wish you more success. Good win for Pakistan last night, glad that Saim and Ihsanullah showed their talent. We need to continue to back our youngsters.