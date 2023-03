ایڈنبرگ (ویب ڈیسک) پاکستانی نژاد حمزہ یوسف سکاٹ لینڈ کے نئے اور پہلے مسلمان وزیر بن گئے۔

جیو نیوز کے مطابق حمزہ یوسف کی اس کامیابی پر ان کے والدین خوشی سے نہال ہیں، برطانوی میڈیا کے سوال پر والدہ نے مذاق میں کہا کہ بیٹا بڑا آدمی بن گیا، بات سننے کا وقت نہیں دے گا تو آج بھی کان کھینچوں گی۔ حمزہ یوسف نے کہا یہ مذاق نہیں سچ ہے، والدہ کی ان ہی سختیوں کی وجہ سے آج اس مقام پر پہنچے۔

My family and I spending our first night in Bute House after today's parliamentary vote. A special moment leading my family in prayer in Bute House as is customary after breaking fast together. pic.twitter.com/yjPY1vpJMB