یورپی یونین نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا: نوید قمر

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے کہا ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستانی کاروباری اداروں اور افراد پر یورپ کے قانونی اور معاشی آپریٹر کی اضافی شرائط لاگو نہیں ہوں گی۔وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمٰن نے اس پیش رفت پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس تجارتی اور سفارتی کامیابی کا سہرا وزیر برائے خارجہ امور بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے۔

EU has removed Pakistan from the List of High Risk Third Countries. Pakistani businesses and individuals would no longer be subjected to ‘Enhanced Customer Due Diligence’ by European legal and economic operators.