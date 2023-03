شفاعت علی کی مفت آٹے کی تقسیم پر ہونے والی بدنظمی کی ٹوئٹ پر علی ظفر کا ردعمل

کراچی(ویب ڈیسک)پاکستانی معروف گلوکارو اداکار علی ظفر نے اداکار شفاعت علی کی جانب سے ملک میں مفت آٹے کی تقسیم کے نظام کے حوالے سے کی جانے والی ٹوئٹ پر ردعمل کا اظہار کیا ہے۔

سماجی ربطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاتے ہوئے پاکستانی اداکار شفاعت علی نے ملک میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران ہونے والی بھگڈر، بدنظمی اور اموات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں حکومت سے سوال کرتے ہوئے لکھا کہ" جب بجلی کا بل غریب کے گھر کے ایڈریس پر ہر مہینے آسکتا ہے تو مفت آٹے کا تھیلا کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ غریب کو ایک آٹے کا تھیلا دینے کیلئے میلہ لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟"

Point: One of the State's responsibilities is to uphold the dignity of every individual. https://t.co/38U61h7Kbe