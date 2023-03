بھارتی سیاستدان جس نے اداکارہ پرینیتی چوپڑا کے ساتھ اپنے تعلقات کی تصدیق کردی، بالی ووڈ میں نیا ہنگامہ

ممبئی(مانیٹرنگ ڈیسک) بالی ووڈ اداکارہ پرینیتی چوپڑا اور عام آدمی پارٹی کے ترجمان راگھو چڈھا کو ممبئی میں ایک سے زائد بار اکٹھے دیکھا گیا جس سے ان کے تعلق کی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ سوشل میڈیا پر کئی دن کی چہ مگوئیوں کے بعد عام آدمی پارٹی کے ایک اور سیاستدان سجیو اروڑہ نے دونوں کے تعلق کی تصدیق کر دی ہے۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق سنجیو اروڑہ نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک ٹویٹ میں پرینیتی چوپڑا اور راگھو چڈھا کو ان کے تعلق پر مبارکباد دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ”پرینیتی چوپڑا اور راگھو چڈھا کو دلی مبارکباد۔ آپ کا تعلق محبت اور خوشیوں سے بھرپور رہے اور یہ ساتھ ہمیشہ کا ہو۔ نیک تمنائیں۔“

I extend my heartfelt congratulations to @raghav_chadha and @ParineetiChopra. May their union be blessed with an abundance of love, joy, and companionship. My best wishes!!! pic.twitter.com/3fSWVT4evR