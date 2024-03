 آئس کے استعمال سے آپ مونسٹربن جاتے ہیں اور آپ کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، آپ نے اِس کا پہلا ڈوز لیا تو بس آپ اتھاہ گہرائی میں گر پڑے

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

Northern Territoryکے یوزر کو ایک گرام کے $ 1500 دینے پڑتے ہیں جبکہ دوسرے مقامات کی نسبت جہاں $ 800 میں ایک گرام مہیا ہو جاتی ہے۔ قیمت کے بہت زیادہ ہونے سے طلب میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ 2014ء سے لے اب تک جتنے بھی نوجوانوں کو یوتھ ڈی ٹینشن سینٹرمیں لایا گیا اُن میں 90 تا 100 فی صد میں یہ ثابت ہوا کہ وہ آئس کے یوزرتھے۔

مشرقی صوبوں کے دیہی علاقے جہاں Aboriginal لوگوں کی اکثریت ہے۔ اُن میں بھی آئس کا استعمال حد سے بڑھ گیا ہے۔Walgett ہسپتال ہر ماہ1200 سرنجیں استعمال کرتا ہے۔ ہر پیک میں 5 سرنجیں ہوتی ہیں۔

تاہم کوئیز لینڈ میں جب ایک سفید فارم عورت نے اپنے گھر کا فرنٹ دروازہ کھولا تو اس نے بتایا کہ یہ کالے لوگوں کا ہی مسئلہ نہیں۔ جب اس سے پوچھا کہ ہم اُس کے بیٹے کے متعلق پوچھنے آئے ہیں جس نے اپنے ہی گھر میں خود کشی کی۔ وہ چیخنے لگی کہ آئس کے استعمال کی بدولت ہی وہ جان کی بازی ہارا۔

سینٹ جا رج، ساؤتھ ویسٹ کوائینز لینڈ میں ایک عورت Robyn Fuhrmeister نے کہا کہ اُن کے شہر کو آئس نے برباد کر دیا ہے۔ اُس کا 34 سالہ بیٹا ایک Rehab Centre St. Geerge میں زیر علاج ہے۔ یہ ادارہ دوسروں کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا۔ 46 سالہ Fuhrmeister جو Balonne کے کئیر ہاؤس کا پریزیڈنٹ ہے اس کا خیال تھا کہ اُن کو کبھی کسی قسم کی مد د کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر اُس نے اپنے بیٹے کی گردن کے گرد رسہّ دیکھا جو خودکشی کر رہاتھا۔ میرا بیٹا آئس کا یوزر ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچّوں کو برباد کر چکا ہے۔ Senior Sergeant paul tabrett کو دو بڑے تکلیف دہ رجحانات نظر آرہے ہیں۔ ایک یہ کہ آئس بہت ہی ایکسٹریملی ہائی پوٹینسی کی آرہی ہے اور سوسائٹی میں اسے ایک نارمل چیز لیا جاتا ہے۔ یہ ایک جانی بوجھی بات ہے کہ 15 سال سے 21برس کے بچّے "Will smoke some cones"

ڈرگ ایک گاڑی میں پکڑی جس میں 70 فیصد آئس ہے جس کی قیمت 60 ہزار امریکن ڈالر ہے۔ "smoking cannabis" سے an ice pipe smoking" " سوسائٹی کے لئے کسی تشویش کا باعث نہیں بنا۔ لوگ ”آئس پائپ“ پارٹیوں میں بے دھڑک استعمال کر رہے ہیں۔ Gorden جیسے چھوٹے قصبے کی بھی بڑی ہی بھیانک تصویر ہے۔ Aboriginal لوگ جن کے self admitted chip بھی کندھے پر لگی ہوئی ہے۔ اُس نے گھریلو اورپبلک violence کی وجہ سے لمبی جیل کاٹی، اُسے لوگوں سے نفرت ہے اور خاص طور پر اپنے آپ سے بھی۔

ایک 34 سالہ Buyer کہتا کہ میں نیو ساؤتھ ویلز کے قصبہ Dubbo کے Slums میں پلا بڑھا۔ میں آئس فروخت تو کرتا تھا لیکن ابھی استعمال نہ کرتا تھا۔ لیکن میں نے شروع کر دیا۔ میں ہمیشہ غصّے میں رہتا تھا لیکن ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ لیکن اب مجھے جلد غصہ آتا ہے تومیرا خون کھولنے لگتا ہے۔

آئس ایک بہت ہی بری demon shit۔ اِس کے استعمال سے آپ مونسٹربن جاتے ہیں اور آپ کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا۔ آپ نے اِس کا پہلا ڈوز لیا تو بس آپ اتھاہ گہرائی میں گر پڑے۔(جاری ہے)

