دنیا کا خالص ترین شہد اب آپ اس طریقے سے انتہائی آسانی سے حاصل کرسکتے ہیں

دبئی سٹی(مانیٹرنگ ڈیسک) شہد قدرت کی عظیم نعمت ہے جو غذا بھی ہے ،دوا بھی اور شفا بھی، مگر افسوس کہ یہ نعمت خالص کہاں ملتی ہے!دبئی کے رہائشی البتہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اب انہیں سو فیصد خالص شہد کی سہولت دستیاب ہو گی کیونکہ حکومت کی جانب سے انہیں شہد کے چھتے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ صرف ایک چھتے کے مالک بن کر وہ سالانہ 10کلو گرام خالص شہد حاصل کر سکتے ہیں۔

گلف نیوز کے مطابق The Sustainable Cityاور Epiculture and Nature کے تعاون سے شہریوں کے لیے My Hiveکے نام سے ایک پراجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد شہریوں کی صحت اور خوبصورتی کو بہتر بنانا ہے۔ اس پراجیکٹ کے تحت شہری سالانہ فیس ادا کرکے شہد کے چھتے کے مالک بن سکتے ہیں۔ ایک چھتے کی پہلے سال کی فیس 2500درہم جبکہ اس کے بعد ہر سال کی فیس 1750درہم ہے۔

یہ چھتے ماہرین کی نگرانی میں دو مختلف مقامات پر رکھے جائیں گے اور اگر شہری چاہیں تو وہ کسی بھی وقت اپنی ملکیت میں موجود چھتے کو فروخت بھی کرسکتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 250چھتے شہریوں کو فروخت کیلئے دستیاب ہیں۔حکام کی جانب سے شہریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چھتے خرید یں تاکہ نہ صرف انہیںخالص اور صحت بخش شہد دستیاب ہو بلکہ وہ ماحولیات اور زراعت میں شہد کی مکھیوں کے اہم کردار کو فروغ دے کر ملکی معیشت اور ماحولیات کی بہتری میں بھی اپنا حصہ ڈال سکیں۔