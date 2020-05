شوبز انڈسٹری کے دو اور ستارے ایک ہوگئے

View this post on Instagram

Just when you think no one's looking! @daniyalraheal #heiswatching #saymashallah❤️ #EidCollection2020 #DeepakPerwani #mindmapcomms #nabilas #Faryalmehmood #DaniyalRaheal #flowers #loveintheair #thiseid #formalwears #eidwear #latest2020 #quaratineshenanigans