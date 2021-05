آرمیناخان نے کیا واقعی اپنے جسم پر ٹیٹو بنوا رکھا ہے ؟ اداکارہ خود میدان میں آ گئیں ، تنقید کرنے والوں کو زور دار جواب دیتے ہوئے حقیقت بتا دی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی اداکارہ آرمینا خان کی سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایسا محسوس ہوتاہے کہ انہوں نے ٹانگوں پر ٹیٹوبنوا رکھا ہے لیکن اب انہو ں نے اس پر خاموشی توڑ دی ہے اور کہاہے کہ ٹیٹو نہیں ہے بلکہ ان کے لباس کا ڈیزائن ہے ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کی معروف اداکارہ آرمینا خان نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کوئی ٹیٹو نہیں بنوایا ہے ، ناقدین کو جواب دیتے ہوئے اداکارہ کا کہناتھا کہ ’’ اگر وہ میرے انتخاب سے نا خوش ہیں تو مجھے اکیلا چھوڑ دیں ، جہاں تک ٹیٹو بنوانے کی افواہوں کی بات ہے تو میں نے جسم پر کوئی ٹیٹو نہیں بنوا رکھاہے ۔اداکارہ کا کہناتھا کہ میں نے جو لباس پہن رکھا تھا اس کے ساتھ زیب تن کی گئی ’ سٹاکنگز‘ پر یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے ۔‘‘

So humbled to receive a certificate for outstanding public service at #Burnley Town hall today ????????. Thank you Lord Wajid Khan and Lady Anam Khan for receiving my husband Fesl Khan and I today. pic.twitter.com/4aYjibMX5L