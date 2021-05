ایک سال میں چار ہزار ارب کی وصولی پر ایف بی آر کو سراہتا ہوں، عمرا ن خان 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آ ن لائن) وزیرا عظم عمران خان نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی تاریخی وصولی کے حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ ایک سال میں چار ہزار ارب کی وصولی پر ایف بی آر کو سراہتا ہوں۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے وزیرا عظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر نے ایک سال میں چار ہزار ارب کی تاریخی وصولی کی ہے،جولائی سے مئی تک ایف بی آر کی وصولی چارہزار 143ارب روپے ہے جس کے بعد گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں رواں سال 18فیصد اضافہ ہوا ہے۔یہ حکومت کی معیشت بحالی کے لئے کئے گئے اقدامات کی عکاس ہے۔

I commend efforts of FBR in crossing historic milestone of Rs 4,000 bn in any yr for first time ever. During Jul-May our collections reached Rs.4143 bn & still counting - 18% higher than same period last yr. This reflects broad-based economic revival spurred by govt policies.