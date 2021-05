قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان کا قرنطینہ  کیا دیکھ کر گزررہا ہے؟ بابراعظم نے تصویر شئیر کردی

ابوظہبی(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور کراچی کنگز کے بلے باز بابر اعظم نے قرنطینہ کے دوران اپنی سیلفی شیئر کی ہے۔

ٹویٹر پر شیئر کی گئی سیلفی میں بابر اعظم بالکنی میں بیٹھے ہیں اورباہر کے منظر سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔ سٹار بلے باز نے تصویر کے کپیشن میں لکھا ہے کہ ’مجھے خوشی ہوئی کہ قرنطینہ کے دوران مجھے کچھ حسین مناظر دیکھنے کو ملے‘۔پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل) کے بقیہ میچز کے لیے بیشتر کھلاڑی اس وقت ابوظہبی پہنچ چکے ہیں جہاں ان کو الگ الگ کمروں میں قرنطینہ کیا گیا ہے۔

Glad to have got some view for company. #quarantine #psl6 pic.twitter.com/tDCNeZSRRS